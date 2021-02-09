Бестселлер Xiaomi Mi 11 представлен для международного рынка

Компания Xiaomi наконец представила свой флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 для международного рынка.

В Китае Xiaomi Mi 11 продаётся с 1 января и весьма успешно. С самого начала продаж Xiaomi Mi 11 сразу стал суперхитом - всего за 5 минут 1 января куплено 350 тысяч аппаратов, 10 января топ-менеджеры Xiaomi отметили преодоление рубежа в 500 тысяч проданных смартфонов.





А за три недели продаж был достигнут рубеж в один миллион смартфонов.

За пределами Китая Xiaomi Mi 11 будет предлагаться в двух версиях:

* Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти за 749 евро;

* Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти за 799 евро.

Доступны две цветовые версии - чёрная и голубая. Продажи Xiaomi Mi 11 в Европе начнутся в течение февраля, точные сроки пока не называются.





Основные характеристики Xiaomi Mi 11 не изменились. Среди особенностей - 108-мегапиксельная тройная основная камера, 6,81-дюймовый экран AMOLED разрешением WQHD+ с частотой обновления изображения 120 Гц, SoC Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 55 Вт, беспроводной зарядки на 50 Вт и поддержкой беспроводной зарядки других гаджетов на 10 Вт.

На смартфон установлена оболочка MIUI 12, а обновление до MIUI 12.5 обещано в будущем.