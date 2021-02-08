Intel создала монстра. Графический процессор Xe-HPC на самом деле содержит не 12, а 41 чиплет

Недавно компания Intel показала графический процессор Xe-HPC (Ponte Vecchio), состоящий, как все тогда подумали, из 12 чиплетов.

На самом деле все ошибались. Раджа Кодури (Raja Koduri) решил подлить масла в огонь, заявив, что на самом деле GPU состоит из 41 чиплета!

На самом деле не очень понятно, как там реализовано именно такое количество, ведь боковых чипов суммарно 10, и на два одинаковых центральных скопления остаётся нечётное количество. Но, видимо, мы просто пока не знаем, как правильно считать.

В любом случае, это какое-то невероятное количество кристаллов, благодаря которому новинка Intel становится одним из самых интересных продуктов ближайшего будущего.

Также Кодури привёл снимок фрактала Мандельброта, намекая на производительность Xe-HPC, но без подробностей о времени и глубины расчёта мы эту самую производительность оценить никак не сможем.