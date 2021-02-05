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Google запустила в Австралии платную новостную платформу
09:14 05.02.2021 |
Компания Google запустила в пятницу в Австралии платную новостную платформу, на которой размещается контент, полученный от издателей в рамках заключённого с ними контракта. Это, по замыслу технологического гиганта, должно продемонстрировать, что нет никакой необходимости в принятии подготовленного Канберрой закона, заставляющего компанию платить местным поставщикам новостей за показ контента в её поисковой системе.
Платформа News Showcase, пока функционирующая только в Бразилии и Германии, изначально планировалась к запуску в Австралии в июне прошлого года. Но Google отложила эти планы, когда Канберра потребовала от Google и Facebook платить австралийским медиакомпаниям за контент, чего до этого не практиковалось ни в одной стране.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в парламенте. Компания назвала закон «неработоспособным» и пригрозила покинуть поисковый рынок страны в случае его принятия.
На начальном этапе запуск платформы News Showcase в Австралии позволит семи местным СМИ, включая Canberra Times, получать плату за использование их контента. Финансовые детали сделок не разглашаются. Google заявила, что надеется на расширение круга австралийских издателей, которые смогут воспользоваться преимуществами этой платформы.
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