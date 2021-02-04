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Ракета SpaceX стартовала на орбиту новой группой из 60 интернет-спутников Starlink
10:04 04.02.2021 |
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Запуск был осуществлен в 01:19 по времени Восточного побережья США (в 08:19 по Киеву) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Это уже 18-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 20 января. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1023 космических аппаратов системы Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Примерно через 1 час 5 минут после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.
Через 8 минут 25 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, должна совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.
Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.
В четверг SpaceX собиралась запустить еще одну тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с группой из 60 мини-спутниками Starlink. Однако старт был перенесен на сутки для дополнительной проверки ее систем.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
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