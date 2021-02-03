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Xiaomi Mi 11 смещён с пьедестала. В рейтинге флагманов AnTuTu новый лидер
19:18 03.02.2021 |
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе Android.
В рейтинге за январь 2021 года для китайского рынка снова воцарился новый лидер. Если по результатам декабря им стал новейший Xiaomi Mi 11, то теперь этот бестселлер спустился на второе место с 705 593 баллами, а первое место смог занять iQOO 7 с 728 784 баллами. Оба смартфона основаны на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 888.
Флагманы Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro на основе Kirin 9000 тоже спустились на одну позицию, заняв лишь третье и четвёртое места с 702 553 и 688 043 баллами.
Места с пятое по десятое заняли смартфоны на основе Snapdragon 865. Это Oppo Reno5 Pro+, iQOO 5, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, iQOO 5 Pro, Vivo X50 Pro+ и Xiaomi Mi 10 Ultra.
Данные собирались в период с 1 по 31 января 2021 года. В таблице указаны средние, а не самые высокие результаты. Для каждой модели использовались результаты не менее 1000 тестов, а смартфоны с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
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