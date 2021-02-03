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Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon
11:47 03.02.2021 |
Джефф Безос (Jeff Bezos), основатель и давний лидер Amazon, уйдет с этой должности главного исполнительного директора в третьем квартале этого года и будет заменен Эндрю Ясси (Andrew Jassy), нынешним генеральным директором Amazon Web Services. Безос переходит на пост исполнительного председателя правления Amazon.
Безос основал Amazon как онлайн-магазин книг в 1994 году и привел к тому, что он стал крупнейшим розничным продавцом электронной коммерции в мире, стоимость которого в настоящее время превышает 1,6 триллиона долларов. Попутно Безос стал известным лицом компании и, для многих, электронной коммерции.
"Amazon - это то, чем она является, благодаря изобретениям. Мы вместе делаем безумные вещи, а потом делаем их нормальными. Мы первыми разработали обзоры клиентов, 1-Click, персонализированные рекомендации, безумно быструю доставку Prime, покупки Just Walk Out, Climate Pledge, Kindle, Alexa, облачные вычисления инфраструктуры, выбор карьеры и многое другое. Когда вы смотрите на наши финансовые результаты, то на самом деле видите долгосрочные совокупные результаты изобретений. Прямо сейчас я вижу, что Amazon проявляет самые изобретательные способности, так что это оптимальное время для перехода."
Джефф Безос
Он также заявил, что Эндрю Ясси хорошо известен в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и он сам. Безос заявил, что он полностью доверяет Ясси, который будет выдающимся лидером.
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