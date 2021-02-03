Финансовые новости
- |
- 03.02.21
- |
- 11:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Прототип космического корабля SpaceX Starship взорвался при падении и чуть не уничтожил другой прототип
09:16 03.02.2021 |
Компания SpaceX сегодня осуществила запуск прототипа космического корабля Starship для так называемого высотного испытания. SN9 должен был подняться на высоту около 10 км, а потом развернуться, направиться вниз и приземлиться. Все шло как запланировано до самого последнего момента.
Для более эффективного снижения скорости Starship возвращается к земле «брюхом», а уже перед самым приземлением при помощи нескольких двигателей выравнивается и принимает вертикальное положение. Вот на этом этапе и случилась какая-то проблема, которая не позволила в полную меру заработать одному из двигателей: SN9 сначала стал вертикально, а потом продолжил отклоняться от вертикали и, в итоге, просто упал на землю и взорвался. Причем это случилось рядом с другим прототипом - SN10, но тот все же не пострадал.
Это уже второй подряд запуск прототипа Starship, завершившийся взрывом при приземлении. Вероятно, у этих падений разные причины (в декабре указывали на высокую скорость при приземлении, сейчас, возможно, виновен один из двигателей, стабилизирующий ракету), но закончились они одинаково печально - и с этим надо что-то делать. SpaceX пока не говорит, когда состоится запуск SN10, но компания явно не станет медлить с этим. А до этого надо проанализировать все данные и заставить наконец Starship приземляться правильно и безопасно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Операция «Преемник» по-украински. Станет ли Разумков заменой Зеленскому
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK
|Новая коалиция: Почему у Тимошенко со «слугами» все может закончиться как с «Партией регионов»
|Разочарование Запада: Почему Кулебе пришлось оправдывать Зеленского
|Виталий Портников: Зеленскому будет недостаточно «сделать вид»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Прототип космического корабля SpaceX Starship взорвался при падении и чуть не уничтожил другой прототип
|Китайские компании начинают антимонопольную междуусобицу: TikTok выступил против политики WeChat
|Tesla Model S и X научили самостоятельно включать заднюю передачу
|Mercedes-Benz может выпустить модель меньше A-Class
|Google отказалась от разработки эксклюзивных игр для сервиса Stadia
|Xiaomi подала в суд на Пентагон из-за внесения в «черный» список
Это интересно
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос
|Brabus прокачал Mercedes-AMG A 45, сохранив трехлетнюю гарантию
|General Motors перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле
|Netflix тестирует функцию для любителей засыпать за просмотром фильмов
|Илон Маск рассказал, когда появится Tesla Roadster
|В Google Картах для Android появился режим разделённого экрана для удобного просмотра улиц
|Новая функция беспроводных наушников – «ветроподавление»