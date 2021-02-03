Прототип космического корабля SpaceX Starship взорвался при падении и чуть не уничтожил другой прототип

Компания SpaceX сегодня осуществила запуск прототипа космического корабля Starship для так называемого высотного испытания. SN9 должен был подняться на высоту около 10 км, а потом развернуться, направиться вниз и приземлиться. Все шло как запланировано до самого последнего момента.

Для более эффективного снижения скорости Starship возвращается к земле «брюхом», а уже перед самым приземлением при помощи нескольких двигателей выравнивается и принимает вертикальное положение. Вот на этом этапе и случилась какая-то проблема, которая не позволила в полную меру заработать одному из двигателей: SN9 сначала стал вертикально, а потом продолжил отклоняться от вертикали и, в итоге, просто упал на землю и взорвался. Причем это случилось рядом с другим прототипом - SN10, но тот все же не пострадал.





Это уже второй подряд запуск прототипа Starship, завершившийся взрывом при приземлении. Вероятно, у этих падений разные причины (в декабре указывали на высокую скорость при приземлении, сейчас, возможно, виновен один из двигателей, стабилизирующий ракету), но закончились они одинаково печально - и с этим надо что-то делать. SpaceX пока не говорит, когда состоится запуск SN10, но компания явно не станет медлить с этим. А до этого надо проанализировать все данные и заставить наконец Starship приземляться правильно и безопасно.