Китайские компании начинают антимонопольную междуусобицу: TikTok выступил против политики WeChat

Сегодня китайский холдинг ByteDance подал антимонопольный иск в Пекинский суд на своего конкурента Tencent Holdings Ltd. По мнению компании, Tencent злоупотребляет монопольным положением на рынке мессенджеров в Китае и нарушает местные законы о честном ведении бизнеса. Об этом передаёт Bloomberg.

Tencent принадлежат мессенджеры QQ и WeChat, как утверждает ByteDance, с 2018 года компания не даёт возможности делиться в них роликами с сервиса Douyin (так в Китае называется TikTok). Тем самым Tencent не только ограничивает пользователей QQ и WeChat в функционале, но также мешает работе и расширению аудитории ByteDance с их Douyin. При этом QQ вместе с WeChat являются основными средствами для цифрового общения в Китае, а аналогов, которые могли предоставить похожий функционал, от других местных разработчиков просто нет. Тем самым Tencent «занимает доминирующее положение на рынке». В судебном иске ByteDance требует отменить подобные ограничения против их сервисов в мессенджерах, а также выплатить компенсацию в размере 90 млн юаней (это около $14 млн).

Как пишет издание Bloomberg: «WeChat пользуется более 1 млрд человек, и Tencent своими действиями создаёт из мессенджера контролируемую платформу, в которой разработчики решают за пользователей - какой контент можно смотреть и чем обмениваться».

ByteDance не в первый раз подают на Tencent иск в суд, но это первый раз, когда они смогли это сделать на антимонопольных основаниях. При этом WeChat, будучи суперприложением, полгода назад начал включать в себя раздел с короткими видеороликами. Этим шагом Tencent решила попробовать конкурировать с Douyin от ByteDance, однако последние до сих пор являются лидерами в этой области.