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Google отказалась от разработки эксклюзивных игр для сервиса Stadia
12:27 02.02.2021 |
Компания Google объявила об изменениях в стратегии развития стриминговой платформы Stadia, которые предполагают закрытие внутренних студий по разработке игр Stadia Games and Entertainment в Лос-Анджелесе и Монреале. Вместо создания эксклюзивных игр Google намерена сосредоточиться на поддержке стриминговой платформы и её продвижении среди сторонних разработчиков и издателей.
Вице-президент Google и глава сервиса Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) отметил, что «создание лучших в своём классе игр с нуля требует многих лет и значительных инвестиций, а стоимость таких проектов растёт в геометрической прогрессии». Он также сообщил, что Google больше не будет инвестировать в создание эксклюзивного контента для Stadia, а запланированные будущие проекты внутренних студий SG&E будут отменены. Но это не касается игр, которые уже были анонсированы и запуск которых должен состояться в ближайшее время.
Google закрывает свои игровые студии в Лос-Анджелесе и Монреале, большая часть сотрудников которых перейдёт на новые должности внутри компании. Что касается главы студии SG&E Джейд Рэймонд (Jade Raymond), то она покинет компанию. Ранее Google планировала с помощью собственных студий осуществлять разработку ААА-эксклюзивов для платформы Stadia, что было существенной частью стратегии сервиса. Но произошедшее изменение подхода показывает, что разработка игр высокого уровня является слишком дорогостоящим и сложным процессом. Таким образом, в будущем сервис Stadia будет предлагать пользователям те же игры, в которые они могут играть на остальных платформах - PlayStation 5, Xbox Series X или ПК.
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