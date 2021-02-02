Xiaomi подала в суд на Пентагон из-за внесения в «черный» список

Производитель смартфонов Xiaomi подал в суд на администрацию США, требуя исключить компанию из «чёрного списка» фирм, сотрудничающих с китайскими военными. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В иске в качестве обвиняемых указаны министр обороны США Ллойд Остин (Lloyd Austin) и министр финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen), хотя они не были на нынешних должностях в момент внесения Xiaomi в чёрный список администрацией Дональда Трампа. Остин и Йеллен были назначены на свои нынешние посты Джо Байденом, который вступил в должность президента США 20 января.

14 января правительство США внесло Xiaomi и ряд других китайских компаний в «чёрный список», закрыв эти компании для американских инвесторов. В правительстве США заявили, что санкции в отношении китайских компаний были введены из-за подозрений в связях с Коммунистической партией Китая и Вооружёнными силами КНР.

В своем иске Xiaomi называет включение ее в черный список Министерства обороны «неконституционным» и требует его отмены.