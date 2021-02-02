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Илон Маск теперь контролирует четверть всех активных спутников на орбите
09:45 02.02.2021 |
После запуска более десятка миссий Starlink в течение последних двух лет компания SpaceX и её генеральный директор Илон Маск теперь контролируют четверть всех активных спутников, вращающихся вокруг Земли. Как свидетельствуют данные спутникового трекера Celestrak, 946 спутников Starlink, которые в настоящее время находятся на орбите, составляют 27,3 % от всех активных космических аппаратов на орбите по состоянию на 1 февраля 2021.
На этой неделе, если позволит погода, компания запустит на орбиту ещё 60 спутников Starlink, в результате чего общее количество космических аппаратов группировки SpaceX Starlink на орбите превысит 1000.
Миссия будет осуществлена в рамках плана SpaceX по созданию космической группировки в количестве до 40 000 спутников для глобального широкополосного интернет-сервиса. Запуск предыдущей партии спутников состоялся 20 января.
При нынешних темпах запусков спутники SpaceX в следующем году составят около половины всех активных космических аппаратов на орбите, при этом физик и бывший астроном Аластер Айзекс (Alastair Isaacs) отметил, что на SpaceX сейчас приходится более одной пятой всех запусков ракет в мире.
Значительная часть этих запусков были выполнены в рамках проекта Starlink, и лишь небольшое количество запусков было выполнено для отправки на орбиту спутников клиентов, а также для доставки грузов и экипажа на Международную космическую станцию (МКС).
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