SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос

SpaceX планирует отправить свой первый «полностью гражданский» экипаж в космос в конце 2021 года в рамках благотворительной миссии, которую возглавит американский миллиардер Джаред Айзекман (Jared Isaacman). Компания заявила, что выберет трёх человек, которые вместе с господином Айзекманом отправятся на орбиту на борту капсулы Crew Dragon.

Айзекман, опытный пилот и исполнительный директор Shift4 Payments, сказал, что пожертвовал $100 миллионов долларов Детской исследовательской больнице Святого Иуды и хочет привлечь ещё порядка $200 млн, приглашая всех желающих пожертвовать не менее $10 тому же учреждению, чтобы получить шанс попасть в экипаж. Согласно пресс-релизу, будут выбраны три человека, которые будут символизировать такие особенности предстоящей миссии, как лидерство, надежду, щедрость и процветание. Полный состав экипажа будет объявлен в ближайшие недели.

«Это важная веха на пути к обеспечению доступа к космосу для всех», - сказал глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) журналистам во время телеконференции, добавив, что это часть более широкой цели его компании, желающей со временем принципиально снизить стоимость полётов на орбиту.

Миссия, названная Inspiration4, будет запущена с космодрома SpaceX 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде на ракете Falcon 9. Перед полётом члены экипажа пройдут специальную подготовку в SpaceX с упором на орбитальную механику, работу в условиях микрогравитации, невесомости и тому подобное. Экипаж из четырёх человек проведёт до пяти дней в капсуле Crew Dragon, которая каждые 90 минут будет делать оборот вокруг Земли.

«Параметры миссии зависят от Джареда», - отметил господин Маск. По его словам, миссия может длиться от двух до четырёх дней, но если экипаж пожелает, то может остаться на орбите подольше. Каков именно будет процесс обучения членов экипажа - не ясно, но участники близко познакомятся друг с другом, чтобы затем провести несколько дней в тесном пространстве Crew Dragon. «Мы все узнаем друг друга очень хорошо, задолго до того, как даже ступим на борт Dragon - это я могу вам обещать», - сказал господин Айзекман.

Члены экипажа должны быть физически и психологически пригодны для тренировок, иметь рост менее 6 футов и 6 дюймов (198 см) и вес менее 250 фунтов (113,4 кг) в соответствии с официальными правилами конкурса. Мелким шрифтом сообщается, что если миссия будет отложена до 2022 года, каждый из членов экипажа получит «альтернативный приз» в размере $150 000.

SpaceX уже дважды запускала людей в космос и до конца года планирует ещё две миссии к МКС, но во всех этих случаях речь идёт об обученных космонавтах США, ЕС и Японии. Стоит сказать, что помимо миссии Inspiration4 компания планирует в конце года запустить ещё четырёх космических туристов на МКС в рамках миссии Axiom-1 (Ax-1): четыре человека, каждый из которых заплатит по $55 млн, должны 8 дней пробыть на МКС. А ещё в 2018 году Илон Маск (Elon Musk) объявил, что японский миллиардер Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) совершит путешествие вокруг Луны на корабле SpaceX Starship, который находится в стадии разработки.

SpaceX разработала капсулу Crew Dragon по контракту на сумму более $2 млрд в рамках программы NASA по коммерческим запускам экипажей. Господин Айзекман сообщил репортёрам, что предстоящая миссия положит начало самому большому сбору средств для детской больницы Св. Иуды. «Если мы собираемся и дальше продвигаться в космосе, то мы обязаны делать то же самое здесь, на Земле», - сказал он.