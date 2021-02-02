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Netflix тестирует функцию для любителей засыпать за просмотром фильмов
16:59 01.02.2021 |
Сегодня стало известно, что Netflix начала тестирование новой функции в своём приложении. Если вы любите засыпать под сериалы и фильмы - вы её оцените.
Новая функция, которая вскоре придёт на устройства всех пользователей Netflix, называется «Таймер сна». Во время просмотра очередного фильма и сериала вы можете выбрать промежуток (15, 30 или 45 минут) перед тем, как приложение автоматически закончит воспроизведение и выключится. То есть, приложение принудительно напомнит вам, что пора спать или, наоборот, в случае, если вы уснули, не будет бездумно в фоне воспроизводить эпизоды сериала один за другим. Проснувшись, если вы захотите продолжить воспроизведение, вы сможете это сделать с того места, где оно закончилось. Как сообщили представители Netflix изданию The Verge, функция уже доступна ограниченному кругу пользователей и пока только на Android-смартфонах.
Как только новинка выйдет за рамки тестирования, «Таймер сна» может появиться на мобильных устройствах, компьютерах и смарт-телевизорах. Недавно стало известно, что аудитория стриминговой платформы превысила 200 млн человек.
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