Netflix тестирует функцию для любителей засыпать за просмотром фильмов

Сегодня стало известно, что Netflix начала тестирование новой функции в своём приложении. Если вы любите засыпать под сериалы и фильмы - вы её оцените.

Новая функция, которая вскоре придёт на устройства всех пользователей Netflix, называется «Таймер сна». Во время просмотра очередного фильма и сериала вы можете выбрать промежуток (15, 30 или 45 минут) перед тем, как приложение автоматически закончит воспроизведение и выключится. То есть, приложение принудительно напомнит вам, что пора спать или, наоборот, в случае, если вы уснули, не будет бездумно в фоне воспроизводить эпизоды сериала один за другим. Проснувшись, если вы захотите продолжить воспроизведение, вы сможете это сделать с того места, где оно закончилось. Как сообщили представители Netflix изданию The Verge, функция уже доступна ограниченному кругу пользователей и пока только на Android-смартфонах.

Как только новинка выйдет за рамки тестирования, «Таймер сна» может появиться на мобильных устройствах, компьютерах и смарт-телевизорах. Недавно стало известно, что аудитория стриминговой платформы превысила 200 млн человек.