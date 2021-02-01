В Google Картах для Android появился режим разделённого экрана для удобного просмотра улиц

Функция «Просмотр улиц» в сервисе Google Карты появилась более десяти лет назад и с тех пор неоднократно улучшалась, благодаря чему продолжает оставаться востребованным инструментом среди пользователей. С недавних пор использовать «Просмотр улиц» ещё удобнее благодаря появлению поддержки режима разделённого экрана.

Новый пользовательский интерфейс с разделённым экраном запускается автоматически при использовании функции «Просмотр улиц». Кроме того, в нижней правой части рабочего пространства теперь отображается пиктограмма со стрелками, используя которую, пользователь может легко свернуть панораму и вывести на половину экрана карту местности. Такой подход делает более удобным взаимодействие с сервисом при использовании функции «Просмотр улиц», поскольку пользователи могут быстро переключаться с панорамы на карту, делая необходимые пометки и выбирая интересующие их места для просмотра.

Стоит отметить, что Google не делала официальных объявлений о запуске обновлённого интерфейса режима «Просмотр улиц». Изменения заметили пользователи сервиса, которые и стали сообщать о своей находке. Очевидно, Google внесла изменения на стороне сервера, после чего пользователям Google Карт стал доступен новый режим. Ранее аналогичная функция была добавлена в веб-версию Google Карт, а теперь она стала доступна на устройствах, работающих под управлением Android. Когда нововведение появится в версии приложения для iOS, пока неизвестно.