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Новая функция беспроводных наушников – «ветроподавление»
10:47 01.02.2021 |
Обычно в полностью беспроводных наушниках предусмотрено три режима работы системы шумоподавления: выключена, включена, прозрачный режим. В последнем наушники наряду с воспроизведением музыки передают и звуки окружающей обстановки. А сейчас, как пишет источник, появился еще один выделенный режим - «ветроподавление».
Он дебютировал в недорогих полностью беспроводных наушниках ZMI PurPods Pro.
Смысл «ветроподавления» состоит в отсечении шума ветра - и только его. По крайней мере, так обещает производитель. Не исключено, что в скором времени такой выделенный режим появится и в беспроводных наушниках других производителей.
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