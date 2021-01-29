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В браузере Chrome для Android теперь можно группировать вкладки
21:33 29.01.2021 |
В сентябре 2019 года Google объявила о планах по реализации в своём браузере Chrome более удобного способа организации вкладок. Примерно через год функция группировки вкладок появилась в настольной версии обозревателя, а теперь она начинает разворачиваться для пользователей Chrome на устройствах с Android.
На смену вертикальному списку с превью открытых страниц пришёл новый интерфейс в виде сетки. Каждая открытая вкладка в таком отображении становится меньше, благодаря чему пользователь может увидеть большее количество содержимого страниц без необходимости их постоянного прокручивания. Кнопка закрытия страницы по-прежнему находится вверху, но это же можно сделать просто проведя пальцем влево или вправо по нужной странице.
На многих смартфонах пользователь сможет видеть одновременно превью шести страниц, если же вкладок открыто больше, то понадобится прокручивать список. Стоит отметить, что открытые в режиме «Инкогнито» вкладки будут группироваться отдельно, а для их просмотра предусмотрен специальный переключатель.
Группировка вкладок в мобильном Chrome работает похожим образом, как и в настольной версии браузера. Достаточно перетащить одну вкладку поверх другой, чтобы сформировать новую группу. Ещё один вариант организации группы вкладок предполагает использование меню обозревателя. Кроме того, при длительном нажатии на какую-либо ссылку будет появляться контекстное меню, в котором, помимо прочего, есть вариант «Открыть в новой вкладке в группе». При просмотре групп вкладок в нижней части рабочего пространства появляется переключатель для быстрого перехода между открытыми в группе страницами.
Согласно имеющимся данным, нововведения начали разворачиваться для пользовательской аудитории вместе с выходом Chrome 88. Прежде чем они станут доступны всем пользователям обозревателя на Android-устройствах может пройти некоторое время.
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