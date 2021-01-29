Представлена настоящая зарядка по воздуху Xiaomi Mi Air Charge

Компания Xiaomi сегодня представила новую технологию беспроводной зарядки следующего поколения Mi Air Charge, которая позволяет заряжать несколько устройств одновременно без применения кабелей или подставки для беспроводной зарядки.

В запатентованной технологии Mi Air Charge используется специальное устройство в форме башни/коробки, использующее технологию формирования луча для отправки миллиметровых волн непосредственно на устройство. Эти волны преобразуются в электрическую энергию, которая заряжает устройство.

Эта «башня» имеет 5 фазовых антенн, помогающих определять местоположение смартфона (или совместимого устройства) в комнате за миллисекунды. Она также имеет 144 антенны, которые передают миллиметровые волны.

Совместимый телефон оснащён двумя антенными блоками, похожими на те, что есть в зарядном устройстве, но намного меньше по размеру. Первый - это радиомаяк, который связывается с зарядной станцией, а второй - это приёмная антенная решётка, состоящая из 14 антенн, принимающих миллиметровые волны, которые преобразуются в электрическую энергию.





Xiaomi выпустила короткое видео, демонстрирующее новую технологию в действии. Ролик демонстрирует довольно большую зарядную станцию. Xiaomi заявляет, что на данный момент технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств на большом расстоянии при максимальной мощности 5 Вт на каждое устройство.

По словам Адама Цзэн Сюэчжуна (Adam Zeng Xuezhong), нового главы мобильного подразделения Xiaomi, в будущем планируется заряжать носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры, с помощью технологии Mi Air Charge Technology. Также ожидается, что технология позволит заряжать другие небольшие домашние устройства, например, колонки и настольные лампы. Конечная цель - устранить необходимость в проводах.