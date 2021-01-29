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Представлена настоящая зарядка по воздуху Xiaomi Mi Air Charge
13:28 29.01.2021 |
Компания Xiaomi сегодня представила новую технологию беспроводной зарядки следующего поколения Mi Air Charge, которая позволяет заряжать несколько устройств одновременно без применения кабелей или подставки для беспроводной зарядки.
В запатентованной технологии Mi Air Charge используется специальное устройство в форме башни/коробки, использующее технологию формирования луча для отправки миллиметровых волн непосредственно на устройство. Эти волны преобразуются в электрическую энергию, которая заряжает устройство.
Эта «башня» имеет 5 фазовых антенн, помогающих определять местоположение смартфона (или совместимого устройства) в комнате за миллисекунды. Она также имеет 144 антенны, которые передают миллиметровые волны.
Совместимый телефон оснащён двумя антенными блоками, похожими на те, что есть в зарядном устройстве, но намного меньше по размеру. Первый - это радиомаяк, который связывается с зарядной станцией, а второй - это приёмная антенная решётка, состоящая из 14 антенн, принимающих миллиметровые волны, которые преобразуются в электрическую энергию.
Xiaomi выпустила короткое видео, демонстрирующее новую технологию в действии. Ролик демонстрирует довольно большую зарядную станцию. Xiaomi заявляет, что на данный момент технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств на большом расстоянии при максимальной мощности 5 Вт на каждое устройство.
По словам Адама Цзэн Сюэчжуна (Adam Zeng Xuezhong), нового главы мобильного подразделения Xiaomi, в будущем планируется заряжать носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры, с помощью технологии Mi Air Charge Technology. Также ожидается, что технология позволит заряжать другие небольшие домашние устройства, например, колонки и настольные лампы. Конечная цель - устранить необходимость в проводах.
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