BMW начала использовать квантовые компьютеры для оптимизации закупок

Немецкий автопроизводитель BMW сообщил в среду о переходе на квантовые вычисления с целью применения более эффективных способов приобретения многочисленных компонентов для выпускаемых автомобилей.

Компания использует компьютеры Honeywell, сначала модель H0, а затем более новую H1, чтобы определить, какие компоненты должны быть куплены у какого поставщика и в какое время. Это позволяет обеспечить наименьшие затраты при условии выполнения производственных графиков. Например, один поставщик может поставить необходимые компоненты быстрее, а другой - дешевле. Квантовый компьютер позволяет оптимизировать выбор из множества опций и подопций.

Отслеживание доступности компонентов и цен на них от различных поставщиков в режиме реального времени - довольно сложная задача, особенно для традиционных компьютеров, поэтому BMW надеется, что использование квантовых компьютеров поможет ей улучшить производственные процессы.

Использование BMW квантовых вычислений для производственных нужд - одно из первых реальных применений зарождающейся технологии. Проблемы оптимизации, подобные той, которую пытается решить автопроизводитель, входят в число областей, в которых квантовые компьютеры, как ожидается, превзойдут обычные компьютеры.

BMW - не первый автопроизводитель, тестирующий квантовые вычисления для производственных нужд. Компания Volkswagen использует эту технологию для разработки более совершенных систем управления дорожным движением.

По словам руководителя ИТ-отдела BMW Group Юлиуса Марсо (Julius Marcea), компания начала присматриваться к квантовым вычислениям в 2018 году, и есть много идей, где они могут помочь. В частности, квантовые компьютеры могут помочь улучшить работу аккумуляторов в электромобилях и обеспечить оптимальное размещение зарядных станций. Новая вычислительная технология также может помочь решить множество задач в сфере дизайна и в производстве - от стоимости и безопасности до аэродинамики и долговечности. «Наши эксперты ожидают, что пройдёт ещё несколько лет, прежде чем настоящие квантовые компьютеры можно будет использовать в коммерческих целях», - сказал Марсо.