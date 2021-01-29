Google улучшила очень популярное приложение. В Google Messages появились новые предлагаемые действия

Компания Google добавляет больше контекстных предложений при общении через свое стандартное приложение Messages. Приложение уже предлагает рекомендации помощника и умные ответы, а новейшая функция ориентирована на повышение производительности.

По данным Android Police, Google Messages теперь предлагает добавить событие календаря при общении с друзьями, семьей или коллегами. Новые предложения делаются, когда один пользователь предлагает время и дату встречи.

Вы можете увидеть эти предложения, включив «Предлагаемые действия» в сообщениях, которые находятся в настройках телефона. Как только вы нажмете кнопку «Создать мероприятие», появится всплывающее окно Календаря Google с предварительно заполненной информацией. На мероприятии также будет небольшая заметка: «Это мероприятие создано из сообщения».

Android Police сообщает, что в Google Messages появляются и другие новые предлагаемые действия. Одно предложение может позволить пользователям быстро начать видеозвонок, когда приложение распознает слова «видеозвонок». Есть еще одно предлагаемое действие, которое будет искать GIF-файлы по определенным ключевым словам.

Новые предложения уже появляются у некоторых пользователей приложения версии 7.2.203 и бета-версии 7.2.204.