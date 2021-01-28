За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Honor подтвердила возвращение сервисов Google на новые смартфоны
23:05 28.01.2021 |
Генеральный директор Honor подтверждает, что сервисы Google будут доступны для новых смартфонов компании. Новинки, которые выйдут в ближайшее время, будут сразу из коробки работать под управлением операционной системы Android 11 и получат полный набор приложений Google.
На прошлой неделе появились первые известия о том, что будущие телефоны Honor будут поставляться с Google Play. После введения американских санкций Huawei пришлось выпустить собственные мобильные сервисы Huawei и AppGallery, чтобы предоставить пользователям доступ к приложениям Android. В этом году она планирует перевести свои смартфоны на новую операционную систему HarmonyOS.
По словам генерального директора Honor Джорджа Чжао (George Zhao), у компании нет причин не сотрудничать с Google снова. Компания имеет право вести дела с американскими компаниями или компаниями, использующими американские технологии. Honor уже заключает сделки, бренд подтвердил, что будет использовать оборудование Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek в своих устройствах. Договор с Google пока не подписан, но генеральный директор компании сказал, что две компании уже ведут соответствующие переговоры.
Honor V40 был выпущен в Китае без сервисов Google. Предполагается, что глобальная версия смартфона может получить приложения и сервисы Google.
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