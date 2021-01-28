Honor подтвердила возвращение сервисов Google на новые смартфоны

Генеральный директор Honor подтверждает, что сервисы Google будут доступны для новых смартфонов компании. Новинки, которые выйдут в ближайшее время, будут сразу из коробки работать под управлением операционной системы Android 11 и получат полный набор приложений Google.

На прошлой неделе появились первые известия о том, что будущие телефоны Honor будут поставляться с Google Play. После введения американских санкций Huawei пришлось выпустить собственные мобильные сервисы Huawei и AppGallery, чтобы предоставить пользователям доступ к приложениям Android. В этом году она планирует перевести свои смартфоны на новую операционную систему HarmonyOS.

По словам генерального директора Honor Джорджа Чжао (George Zhao), у компании нет причин не сотрудничать с Google снова. Компания имеет право вести дела с американскими компаниями или компаниями, использующими американские технологии. Honor уже заключает сделки, бренд подтвердил, что будет использовать оборудование Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek в своих устройствах. Договор с Google пока не подписан, но генеральный директор компании сказал, что две компании уже ведут соответствующие переговоры.

Honor V40 был выпущен в Китае без сервисов Google. Предполагается, что глобальная версия смартфона может получить приложения и сервисы Google.