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Вследствие санкций США Huawei потерял 41% продаж смартфонов
12:03 28.01.2021 |
Техгигант Huawei потерял 41% продаж смартфонов после того, как США ввели санкции на продукцию корпорации - в 2020 году она была третьей в мире по объемам продаж.
Об этом сообщает CNBC.
Китайский технологический гигант за последний квартал 2020 года продал 33 миллионов смартфонов, что на 41% меньше по сравнению с прошлым годом. Его доля рынка составляет около 8%.
Это сделало корпорацию шестой в мире по объемам продаж - значительно позади Apple и Samsung. Сообщается, что это первый раз, когда Huawei вышла из первой пятерки производителей, а во 2 квартале прошлого года она вовсе держала первенство по продажам.
Американские санкции значительное влияние на бизнес смартфонов Huawei. В 2019 году Huawei попала в черный список США под названием Entity List, который запрещал американским фирмам экспортировать ключевые компоненты и программное обеспечение компании.
Крупнейшим следствием этого стало отключение Huawei от операционной системы Android от Google. Это не является ключевым фактором для Китая, где такие сервисы Google как Gmail и поисковая система блокируются. Но на международных рынках это было ключевым фактором для роста Huawei, поскольку потребители привыкли к этим услугам.
По данным CINNO Research, базирующейся в Шанхае, в четвертом квартале Huawei продала в Китае 24,2 миллиона телефонов, что на 40% меньше, чем в предыдущем году.
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