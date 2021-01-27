Годовая выручка ByteDance, владеющей TikTok, удвоилась и достигла $35 млрд

СМИ опубликовали финансовые результаты китайской компании ByteDance за 2020 год. The Information утверждает, что китайская выручка китайской корпорации достигла $35 миллиардов. Это вдвое больше, чем годом ранее. Об этом изданию рассказал источник, знакомый с ситуацией.

ByteDance удалось увеличить не только выручку, но и операционную прибыль. Объём последней составил $7 миллиардов, что на $3 миллиарда больше прошлогодних показателей. Компании удалось достичь таких результатов несмотря на конфликт с властями США, которые требовали продать американское подразделение местным бизнесменам. Тогда президентом страны был Дональд Трамп (Donald Trump), но с приходом Джо Байдена (Joe Biden) позиция правительства может измениться. Последний, например, уже отменил несколько указов своего предшественника, касающихся Парижского соглашения по климату и членства в ВОЗ.

Издание связало такой успех с подростковым феноменом соцсети TikTok и её китайского клона Douyin, которые создали новую форму социального взаимодействия. Представители ByteDance отказались от комментариев.

ByteDance основана в 2012 году Чжаном Имином. В мае 2020 года компанию оценили более чем в $100 миллиардов. Позже Bloomberg заявил, что компания хочет выйти на IPO, но перед этим планирует привлечь инвесторов и повысить свою стоимость до $180 миллиардов перед первичным размещением акций в Гонконге.

