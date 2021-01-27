Финансовые новости
- |
- 27.01.21
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Годовая выручка ByteDance, владеющей TikTok, удвоилась и достигла $35 млрд
14:48 27.01.2021 |
СМИ опубликовали финансовые результаты китайской компании ByteDance за 2020 год. The Information утверждает, что китайская выручка китайской корпорации достигла $35 миллиардов. Это вдвое больше, чем годом ранее. Об этом изданию рассказал источник, знакомый с ситуацией.
ByteDance удалось увеличить не только выручку, но и операционную прибыль. Объём последней составил $7 миллиардов, что на $3 миллиарда больше прошлогодних показателей. Компании удалось достичь таких результатов несмотря на конфликт с властями США, которые требовали продать американское подразделение местным бизнесменам. Тогда президентом страны был Дональд Трамп (Donald Trump), но с приходом Джо Байдена (Joe Biden) позиция правительства может измениться. Последний, например, уже отменил несколько указов своего предшественника, касающихся Парижского соглашения по климату и членства в ВОЗ.
Издание связало такой успех с подростковым феноменом соцсети TikTok и её китайского клона Douyin, которые создали новую форму социального взаимодействия. Представители ByteDance отказались от комментариев.
ByteDance основана в 2012 году Чжаном Имином. В мае 2020 года компанию оценили более чем в $100 миллиардов. Позже Bloomberg заявил, что компания хочет выйти на IPO, но перед этим планирует привлечь инвесторов и повысить свою стоимость до $180 миллиардов перед первичным размещением акций в Гонконге.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Приглашаю в гости»: С чего это Тимошенко начала «обниматься» с Ермаком
|Валютное предложение на межбанке 26 января подросло за счет нерезидентов, которые раскупили больше половины новых ОВГЗ
|Закон о референдуме: Что приняла Рада и в чем опасность
|Ураган для Банковой. Какой подарок преподнесли Зеленскому на день рождения послы G7
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Годовая выручка ByteDance, владеющей TikTok, удвоилась и достигла $35 млрд
|Стартует массовое производство роботов-гуманоидов София
|Google запустит в феврале в Австралии собственную новостную платформу на фоне требований платить за контент
|Доход игрового подразделения Microsoft взлетел больше, чем на 50 % после запуска Xbox Series X и S
|Intel подтвердила несовместимость десктопной графики Iris Xe с процессорами AMD
|Mozilla выпустила браузер Firefox 85 с защитой от супер-файлов cookie
|Представлен первый в мире электромобиль на платформе Huawei
Это интересно
|Представители полупроводниковой отрасли призвали власти США навести порядок в области санкций
|США опережает Китай и ЕС в гонке в области искусственного интеллекта
|BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций
|Хакеры усилили попытки кражи Telegram-каналов с помощью трояна
|«Налог на Google»: Слуги хотят обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине
|Компания SpaceX вывела на орбиту рекордное число спутников
|Американцы рассказали об отношении к ручной коробке передач