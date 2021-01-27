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Стартует массовое производство роботов-гуманоидов София
13:41 27.01.2021 |
В 2016 году гонконгская робототехническая компания Hanson Robotics представила робота-гуманоида Софию (Sophia). Теперь же Hanson Robotics переходит к стадии массового производства таких роботов, причём планы являются грандиозными.
В первой половине года будут выпущены четыре робота Sophia, но это только начало. Основатель и исполнительный директор Handon Robotics Дэвид Хэнсон (David Hanson) заявил, что в эпоху пандемии мир будет нуждаться во всё большей и большей автоматизации для обеспечения безопасности людей.
Роботы уже используют в сфере здравоохранения и доставки, но генеральный директор Hanson считает, что роботизированные решения для борьбы с пандемией не ограничиваются здравоохранением. Роботы могут помочь в самых разных отраслях, включая торговлю.
Дэвид Хэнсон заявил, что роботы компании очень похожи на людей, что очень полезно во времена, когда люди социально изолированы и часто одиноки. Он объявил о планах компании продать тысячи роботов в 2021 году.
Профессор социальной робототехники Йохан Хорн (Johan Hoorn), который работал над Софией, заявил, что, хотя технология всё ещё находится в относительном зачаточном состоянии, пандемия может ускорить построение отношений между людьми и роботами.
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