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Доход игрового подразделения Microsoft взлетел больше, чем на 50 % после запуска Xbox Series X и S
09:40 27.01.2021 |
Согласно последнему финансовому отчёту корпорации Microsoft, её игровой бизнес значительно вырос после запуска нового поколения консолей Xbox в ноябре прошлого года. За квартал, закончившийся 31 декабря 2020-го, общая выручка от категории игр выросла на 51 %.
Продажи консолей Xbox выросли на 86 %, что корпорация связывает с выпуском Xbox Series X и S 10 ноября. Выручка от игровых контента и услуг увеличилась на 40 %. Как считает Microsoft, это случилось благодаря росту популярности сторонних и собственных проектов и подписки Xbox Game Pass.
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), общаясь с инвесторами, объявил о том, что число подписчиков сервиса Xbox Game Pass достигло 18 миллионов. Игровая сеть Xbox Live также преодолела новый рубеж - теперь она насчитывает более 100 миллионов активных пользователей в месяц среди всех платформ.
Microsoft также заявила, что продала рекордное количество Xbox Series X и S за первый месяц, а дефицит консолей сохранится как минимум до конца марта.
Аналитик Nico Partners Даниель Ахмад (Daniel Ahmad) отметил, что выручка от контента и услуг Xbox в этом квартале была выше, чем общий доход от Xbox за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, продажи консолей почти удвоились и теперь формируют около 31 % от всей выручки игрового подразделения Microsoft.
Но, что интересно, согласно подсчётам аналитика, корпорация Microsoft не отгрузила столько же консолей Xbox Series X и S, сколько Xbox One за тот же период времени. В этом, в основном, виновато замедленные производство и поставки устройств в условиях пандемии.
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