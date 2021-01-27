Mozilla выпустила браузер Firefox 85 с защитой от супер-файлов cookie

Сегодня Mozilla объявила о выпуске браузера Firefox 85. Свежее обновление обеспечивает защиту от супер-файлов cookie, улучшенные возможности управления закладками, а также функцию удаления абсолютно всех данных в диспетчере паролей одним кликом. Кроме того, это первая версия Firefox без поддержки Adobe Flash, который разработчики недавно перестали окончательно перестали поддерживать.

В течение длительного времени Mozilla позиционировала Firefox как браузер, заботящийся о конфиденциальности пользователей. Он уже содержит массу направленных на защиту приватности функций, а с сегодняшнего дня ещё и блокирует супер-файлы cookie. Речь идёт об особом виде cookie-файлов, которые используются для отслеживания действий пользователей в Сети, однако остаются скрытыми от браузера и остаются на устройстве даже после очистки cookie средствами браузера. Firefox 85 их изолирует, благодаря чему они теряют свою функциональность.

Самым заметным визуальным изменением стала новая панель закладок, которая теперь по умолчанию отображается на новых вкладках. Кроме того, для доступа к ней можно использовать новую папку, расположенную на панели инструментов. Пользователи, которым эта функциональность не нужна, могут просто отключить её в настройках. Ещё одно изменение касается удаления всех данных из диспетчера паролей одним кликом. Раньше пользователи были вынуждены удалять все сохранённые логины по одному, что отнимало много времени.

Firefox начнёт автоматически обновляться до версии 85 с сегодняшнего дня. В противном случае можно воспользоваться разделом «О Firefox» в меню браузера. Кроме того, актуальную версию можно скачать с сайта Mozilla.