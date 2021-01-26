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США опережает Китай и ЕС в гонке в области искусственного интеллекта
12:50 26.01.2021 |
Специалисты американского аналитического центра Information Technology and Innovation Foundation провели исследование на тему искусственного интеллекта. Согласно результатам, США являются ведущей страной в областях разработки и использования искусственного интеллекта, в то время как Китай быстро сокращает этот разрыв, а Европейский Союз отстает.
Исследование было сосредоточено на 30 показателях в шести категориях ИИ: таланты, исследование, разработки, внедрение, данные и оборудование. Основываясь на 100-балльной шкале, США набрали 44,2 балла, Китай занял второе место с 32,3 балла, а Европейский Союз - третье место с 23,5 балла.
Исследователи обнаружили, что США лидируют в таких ключевых областях, как инвестиции в стартапы и финансирование исследований и разработок. Китай, в свою очередь, добился успехов в нескольких областях, и обладает намного большим количеством самых мощных суперкомпьютеров мира, входящих в топ-500 по производительности, чем у любой другой страны - 214 против 113 в США и 91 в ЕС.
«Правительство Китая сделало ИИ своим главным приоритетом, и результаты налицо. США и Европейскому Союзу необходимо обратить внимание на то, что делает Китай, и отреагировать соответственно, потому что страны, которые лидируют в разработке и использовании ИИ, будут определять его будущее и значительно улучшать свою экономическую конкурентоспособность, а отстающие рискуют потерять конкурентоспособность в ключевых отраслях», - отметил ведущий автор отчета Даниэль Кастро (Daniel Castro).
По словам экспертов, возможности ИИ Китая по сравнению с Европейским союзом и США улучшились по нескольким направлениям. Во-первых, Китай обогнал ЕС как мировой лидер в публикациях по ИИ, опубликовав около 24 929 исследовательских работ по ИИ в 2018 году, в сравнении с 20 418 публикациями у ЕС и 16 233 у США. Во-вторых, качество исследований в области ИИ в целом растет из года в год. В-третьих, компании, предоставляющие программное обеспечение и компьютерные услуги, увеличили свои расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
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