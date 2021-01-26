Хакеры усилили попытки кражи Telegram-каналов с помощью трояна

Владельцы Telegram-каналов стали чаще получать сообщения от злоумышленников с вирусом, позволяющим похищать их аккаунты.

Как сообщает «Ъ», подобные сообщения распространяются под видом предложений о размещении рекламы. Они содержат вложения с трояном. Если жертва откроет файл, вредонос похитит хранящиеся на компьютере учетные записи и предоставит скрытое удаленное управление Telegram-каналом, объяснили в Group-IB.

Специалисты отметили, что рост активности злоумышленников в Telegram может быть связан с возросшим числом пользователей мессенджера.

Напомним, недавно Павел Дуров рассказал, что количество активных пользователей Telegram превысило 500 млн.

Приток пользователей может быть связан с недовольством многих изменениями политики конфиденциальности мессенджером WhatsApp, а также миграцией на платформу сторонников экс-президента США Дональда Трампа.