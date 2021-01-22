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Intel взломана: хакер украл конфиденциальную финансовую информацию
11:45 22.01.2021 |
Intel заявила, что стала жертвой хакера, который украл конфиденциальную финансовую информацию с её корпоративного веб-сайта в четверг, что побудило компанию опубликовать отчёт о доходах раньше запланированного срока. Американский производитель чипов считает, что злоумышленник получил подробную информацию о хороших показателях за квартал и хотел опубликовать её после закрытия биржи.
Обнаружив проблему, компания сделала официальное объявление о доходах за шесть минут до закрытия рынка. В четверг акции Intel выросли более чем на 6 %, в том числе почти на 2 % за последние 15 минут торгов. «Инфографика была украдена с сайта нашего PR-отдела, - сообщил финансовый директор Джордж Дэвис (George Davis). - Мы опубликовали отчёт о наших доходах, как только узнали».
Компания не предоставила более подробной информации, но сказала, что утечка была результатом незаконных действий. Представитель Intel добавил: «Нам сообщили, что наша инфографика распространяется за пределами компании. Данных о том, что она была опубликована ранее нас нет. Мы продолжаем расследование этого инцидента».
Последний квартал минувшего года показал неожиданно высокий уровень доходов благодаря сильному рост продаж чипов Intel для персональных компьютеров, вызванному карантинными мерами: всё больше людей покупают ноутбуки для работы и учёбы из дома наряду с обновлением мощных игровых ПК. Во время отчёта Intel также заявила, что постарается вернуться в лидеры полупроводникового производства, где она сейчас сильно отстаёт от конкурентов в лице TSMC и Samsung.
Во время разговора с аналитиками уходящий с поста исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan), сказал, что за 6 последних месяцев компания достигла большого прогресса и убеждена, что сможет производить с 2023 года самые передовые 7-нм чипы на собственных заводах. По его словам, компания внесла изменения в 7-нм техпроцесс и упростила операции, чтобы ускорить освоение этих норм. К тому времени, для сравнения, TSMC рассчитывает начать уже 3-нм производство.
Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), который вскоре вступит в должность главы Intel, поддерживает решение компании развивать собственное производство, несмотря на призывы некоторых инвесторов переходить на заказы чипов на стороне по аналогии с AMD, Qualcomm, NVIDIA и другими соперниками.
Господин Гелсинджер сказал, что в 2023 году компания будет выпускать «большую часть» своих чипов собственными силами, хотя также будет расширять заказы у сторонних полупроводниковых производителей.
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