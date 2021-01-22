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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Представлен Honor V40 5G – первый флагман без Huawei. Пока что без сервисов Google
09:31 22.01.2021 |
Состоялась официальная презентация производительного смартфона Honor V40 5G: устройство уже доступно для предварительного заказа в цветовых исполнениях Titanium Silver (серебристый), Midnight Black (чёрный) и Rose Gold (золотисто-розовый).
Пока что смартфон был представлен лишь в версии для Китая, и соответственно без сервисов Google. Когда будет анонсирована международная версия под именем Honor View 40, пока что не известно, рано как и не известно, получит ли она сервисы Google. Будем надеяться, что получит.
Аппарат оборудован 6,72-дюймовым дисплеем OLED с разрешением Full HD+ (2676 × 1236 точек) и яркостью до 800 кд/м2. Эта панель обладает частотой обновления 120 Гц, а частота отклика сенсорного слоя составляет 300 Гц. Экран загибается на боковые части корпуса и занимает 93,2 % площади фронтальной поверхности.
Применён восьмиядерный процессор Dimensity 1000+ с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Изделие содержит графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G. Объём оперативной памяти - 8 Гбайт.
Основная камера объединяет 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый датчик Sony IMX766 RYYB, 8-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой и 2-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,4. Кроме того, в состав камеры входят сенсоры системы лазерной автофокусировки и вспышка. Селфи-камера расположена в продолговатом отверстии в дисплее: она совмещает 16-мегапиксельный модуль и датчик ToF (Time-of-Flight).
В арсенале аппарата - экранный дактилоскопический сканер, адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, стереофонические динамики, порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с быстрой 66-ваттной проводной зарядкой и 50-ваттной беспроводной зарядкой.
Смартфон Honor V40 5G доступен в версиях с накопителем ёмкостью 128 и 256 Гбайт по цене 560 и 620 долларов США.
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