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Google договорилась с французскими издателями об оплате за превью новостей
17:01 21.01.2021 |
Компания Google подписала соглашение с французскими издателями по поводу оплаты контента, используемого для демонстрации фрагментов предварительного просмотра в разделе новостей, сообщает агентство Reuters.
Американский технологический гигант был вынужден начать идти на уступки в переговорах с издателями в прошлом году после вынесенного французским антимонопольным ведомством решения, которое обязывает Google платить местным изданиям и новостным агентствам в соответствии с принятой ЕС директивой об авторском праве в едином цифровом пространстве. Эта директива позволяет издателям требовать плату с онлайн-платформ, показывающих фрагменты их новостей.
В четверг Google и группа французских издателей объявили о согласовании подходов, в соответствии с которыми технологический гигант будет платить издателям за размещение их контента в интернете. Принципы, согласованные между организацией Alliance de la pressse d'information générale (APIG), представляющей интересы французских издателей, и Google, включают такие критерии, как ежедневный объём публикаций, ежемесячный интернет-трафик и «вклад в политическую и общую информацию». Подробности о том, как будет рассчитываться вознаграждение в соответствии с критериями, не разглашаются.
На данный момент Google подписала индивидуальные соглашения только с несколькими французскими изданиями, в том числе с национальными ежедневными газетами Le Monde и Le Figaro.
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