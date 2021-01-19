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Получен первый опытный образец батареи с зарядкой за пять минут
16:42 19.01.2021 |
Израильская компания StoreDot получила первые опытные образцы аккумуляторных ячеек, из которых можно собрать батарею для электромобиля со временем полной зарядки пять минут. Что интересно, изготовлены они на коммерческой линии китайского партнёра, где собирают обычные литий-ионные источники тока.
Технология StoreDot основана на замене графена в аноде металлоидными наночастицами. Сейчас компания использует для этого довольно редкий германий, но в будущем планирует перейти на более дешёвый кремний. Прототипы с кремнием появятся до конца года, и по цене будут сопоставимы с нынешними литий-ионнымими аккумуляторами. Пока же у StoreDot есть несколько опытных образцов батарей, причем изготовлены они не в лаборатории, а на коммерческой линии по производству ячеек её партнера, китайской EVE Energy.
Ячейки типа pouch-bag сертифицированы по стандарту UN 38.3. Как и обычные NCM (литий-никель-кобальт-марганец) или NCA (литий-никель-кобальт-алюминий) аккумуляторы их подвергли жесткому стресс-тестированию, чтобы убедиться в пригодности к транспортировке. Главное преимущество батарей StoreDot - время зарядки. Источник тока, который обеспечит пробег в 480 километров, полностью наполнится за пять минут - но только от очень мощных терминалов. А к 2025 году StoreDot планирует выпустить батареи, которые за то же самое время дадут дополнительные 160 километров пробега даже при использовании действующих станций. Для сравнения: Хендэ обещает, что в Ioniq 5 за пять минут запас хода увеличится на 100 километров.
О прорывах на батарейном фронте информация появляется всё чаще и чаще, но ряд производителей между тем заинтересован в продлении жизни топливных двигателей. Среди них - Porsche, которая при поддержке правительства Чили построит на юге стране первый в мире коммерческий завод по производству синтетического метана и бензина. Топливо будут использовать в гоночных машинах, а также в центрах Porsche Experience. Но в перспективе компании хотелось бы перевести на синтетику серийные спорткары.
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