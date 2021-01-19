В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса

Производитель видеокарт и чипов Nvidia не исключил возобновления выпуска видеокарт для добычи криптовалют. Об этом заявила исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс в блоге компании.

Если спрос поднимется до значительного уровня, по словам Кресс, компания возобновит выпуск GPU без видеовыходов для снижения стоимости.

По словам вице-президента Nvidia, высокий спрос на видеокарты со стороны геймеров превышает текущее предложение. В компании пока не считают майнеров существенными для бизнеса.

С конца 2020 года стоимость GPU в среднем выросла на $100. По данным некоторых СМИ, на рынке уже наблюдается дефицит определенных моделей.

Интерес майнеров к графическим процессорам объясняется ростом Ethereum до $1300.

Напомним, в конце 2020 года доходы биткоин-майнеров достигли $1 млн в час.