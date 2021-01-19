Финансовые новости
- |
- 19.01.21
- |
- 20:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса
13:34 19.01.2021 |
Производитель видеокарт и чипов Nvidia не исключил возобновления выпуска видеокарт для добычи криптовалют. Об этом заявила исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс в блоге компании.
Если спрос поднимется до значительного уровня, по словам Кресс, компания возобновит выпуск GPU без видеовыходов для снижения стоимости.
По словам вице-президента Nvidia, высокий спрос на видеокарты со стороны геймеров превышает текущее предложение. В компании пока не считают майнеров существенными для бизнеса.
С конца 2020 года стоимость GPU в среднем выросла на $100. По данным некоторых СМИ, на рынке уже наблюдается дефицит определенных моделей.
Интерес майнеров к графическим процессорам объясняется ростом Ethereum до $1300.
Напомним, в конце 2020 года доходы биткоин-майнеров достигли $1 млн в час.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ГБР уведомило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля
|В 2021 году стоимость квадратного метра жилой застройки может вырасти примерно на 20%
|Большинство сделок на межбанке 18 января носило спекулятивный характер
|Выборы мэров: Кто победил в Борисполе, Броварах и Новгороде-Северском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Получен первый опытный образец батареи с зарядкой за пять минут
|Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
|В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса
|Geely рассекретила большой кроссовер на платформе Volvo
|Социальная сеть сторонников Трампа возобновила работу через российские серверы
|Фактический глава Samsung приговорен к 30 месяцам тюрьмы по делу о взятках
|Представлен новый электрический фургон Citroen e-Berlingo
Это интересно
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном
|Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов
|Dacia показала новый кроссовер