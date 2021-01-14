Новшество WhatsApp для большого потока сообщений. «Прочитать позднее» приходит на смену архиву

Команда популярного мессенджера WhatsApp продолжает совершенствовать своё творение. На этот раз, речь идёт о разработке удобной функции, которая поможет пользователям справляться с большим потоком сообщений.

Функция Read Later (Прочитать позднее) заменит собой Archive (Архив). Когда чат заархивирован, пользователь перестаёт получать оповещения. Кроме того, архив располагается в самом низу странички с чатами.

Раздел Read Later располагается сверху списка чатов. В описании отмечается, что чаты в этом разделе не будут беспокоить пользователя новыми оповещениями. В этом и есть главный смысл раздела «Прочитать позднее» - убрать лишнее беспокойство пользователя от звуковых текстовых оповещений о новых сообщениях. Можно заходить в этот раздел, например, раз в день и просматривать всё, что накопилось.

В свежей бета-версии для Android для функции уже ведётся подготовительная работа. Через некоторое время она станет доступна и в стабильных версиях WhatsApp.