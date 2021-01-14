TikTok ужесточил правила использования сервиса для подростков

Сервис коротких видеороликов TikTok объявил об ужесточении правил для пользователей младше 18 лет. Разработчики ограничили возможности их взаимодействия с другими владельцами аккаунтов и контентом. Об этом пишет TechCrunch.

Теперь учётные записи детей в возрасте от 13 до 15 лет будут по умолчанию настроены как личные. Это означает, что TikTok отключит возможность рекомендаций этого профиля сторонним пользователям, а владельцам аккаунтов придётся вручную одобрять всех «друзей». Для остальных доступ к контенту учётной записи ребёнка будет закрыт.

Кроме этого, разработчики ограничат возможности взаимодействия таких аккаунтов. Соцсеть удалила для них опции дуэтов, «ститчинга» (вставки отрывков чужих роликов в свой) и скачивания видео. Возможности комментирования публикаций также будут ограничены - их смогут комментировать только «друзья», если пользователь не отключит комментарии в настройках.

Для владельцев аккаунтов в возрасте от 16 до 17 лет дуэты и «ститчинг» останутся доступны, но только для «друзей». Скачивание их видеороликов по умолчанию будет недоступно, но при желании они смогут изменить эту опцию.

Ассоциация родителей и учителей (PTA), Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей и ряд других организаций положительно отреагировали на изменение правил соцсети. Они считают, что это сделает соцсеть более безопасной для подростков.

Это не первое ограничение TikTok, касающееся пользователей возрастом младше 18 лет. Соцсеть ограничивала их возможности по прямому обмену сообщениями, размещению прямых трансляций и во многом другом. Кроме этого, компания добавила в приложение опцию родительского контроля Family Pairing.

В случае с TikTok, для разработчиков особенно важно контролировать контент среди детей, потому что подростки занимают значительную часть аудитории. По данным компании, возраст 41 % пользователей площадки составляет от 16 до 24 лет, а в США этот показатель достигает 60 %.