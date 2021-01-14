Представлено игровое кресло будущего с гибким 60-дюймовым экраном

На высавке CES 2021 компания Razer также анонсировала Project Brooklyn, ультрасовременное игровое кресло следующего поколения, изготовленное из углеродного волокна, оснащённое RGB-подсветкой и 60-дюймовым дисплеем.

Кресло расположено на регулируемой платформе с кабельной разводкой, оно имеет 4D-подлокотники, которые могут убираться, а также складной столик, так что геймеры смогут с комфортом пользоваться клавиаатурой и мышкой или геймпадом.

Конструкция оснащена фирменной RGB-подсветкой, при этом дисплей является панорамным и сильно изогнутым. Дисплей задуман гибким для того, чтобы когда он не используется, его можно было сложить в спинку кресла. Делаться это, по задумке создателей, будет при помощи одной кнопки. Кроме того, кресло должно получить систему объёмного звучания, а также систему обратной связи в спинке и сиденье.





Razer заявила, что пока что это концепт. Компания намеревается продолжать развивать Project Brooklyn и проводить тесты с участием ведущих киберспортсменов. Станет ли это кресло коммерческим продуктом, пока что сказать сложно.



