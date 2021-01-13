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Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
12:12 13.01.2021 |
Ещё в сентябре компания LG подтвердила, что она работает над экспериментальным смартфоном с раздвижным экраном под названием LG Rollable, а на этой неделе нам показали, как он будет выглядеть.
Устройство будет использовать гибкий OLED-дисплей, разработанный китайской компанией BOE, который может прятаться внутрь корпуса и выходить из него. Это позволяет менять площадь дисплей, не складывая смартфон, как у решений конкурентов.
Как сообщает Nikkei Aisia, уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном - это не просто концепт. Официальный представитель LG официально подтвердил, что LG Rollable действительно поступит в продажу в конце этого года.
К сожалению, подробностей о его технических характеристиках пока что нет.
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