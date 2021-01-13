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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков

 

Как и ожидалось, в рамках презентации на выставке CES 2021 компания AMD анонсировала сегодня новое семейство мобильных процессоров Ryzen 5000. В него вошли 10 процессоров с архитектурой Zen 3 с кодовым именем Cezanne, а также три моделичипов с архитектурой Zen 2, известные по кодовому имени Lucienne (Renoir Refresh).

Представленные сегодня процессоры Ryzen 5000 подразделяются на два класса. Первый класс - H-процессоры, которые построены на новой архитектуре Zen 3, имеют до 8 вычислительных ядер и оснащены графическим ядром Vega. Тепловой пакет таких процессоров установлен в 35 или 45 Вт и они ориентированы в первую очередь на игровые модели ноутбуков с дискретной графикой. Второй класс -энергоэффективные U-процессоры, которые опираются на архитектуры Zen 3 и Zen 2 (в зависимости от модели), обычно имеют меньшее число ядер и более низкие рабочие частоты, а также заключены в рамки 15-ваттного теплового пакета.

Модельный ряд Ryzen 5000 H-серии выглядит следующим образом:

МодельКол-во ядер/потоковМакс./базовая частота (ГГц)L3-кеш (Мбайт)TDP (Вт)Архитектура
AMD Ryzen 9 5980HX 8C/16T До 4.8 / 3.3 16 45+ Zen 3
AMD Ryzen 9 5980HS 8C/16T До 4.8 / 3.0 16 35 Zen 3
AMD Ryzen 9 5900HX 8C/16T До 4.6 / 3.3 16 45+ Zen 3
AMD Ryzen 9 5900HS 8C/16T До 4.6 / 3.0 16 35 Zen 3
AMD Ryzen 7 5800H 8C/16T До 4.4 / 3.2 16 45 Zen 3
AMD Ryzen 7 5800HS 8C/16T До 4.4 / 2.8 16 35 Zen 3
AMD Ryzen 5 5600H 6C/12T До 4.2 / 3.3 16 45 Zen 3
AMD Ryzen 5 5600HS 6C/12T До 4.2 / 3.0 16 35 Zen 3

Процессоры HX с тепловым пакетом 45+ Вт предназначены для высокопроизводительных игровых ноутбуков, в то время как HS-процессоры с урезанным до 35 Вт расчётным тепловыделением обеспечивают производительность серии H в более тонком и лёгком корпусе.

Все мобильные процессоры Cezanne, как и их предшественники, основываются на монолитном 7-нм кристалле с 16 Мбайт L3-кеша. Графическое ядро осталось старым, это та же Vega с восемью CU, что и использовалась в мобильных процессорах Renoir (Ryzen 4000). Таким образом, прирост производительности в данном случае будет главным образом обеспечен внедрением архитектуры Zen 3, удвоением L3-кеша и довольно заметным ростом предельных тактовых частот.

Говоря о производительности, AMD отметила, что новый флагманский процессор Ryzen 9 5980HX способен повысить однопоточную производительность на 23%, а многопоточную - на 17% по сравнению с Ryzen 48900H предыдущего поколения, что позволяет применять его как в играх, так и для создания контента.

AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков

 

Модельный ряд энергоэффективных процессоров Ryzen 5000 U-серии выглядит следующим образом:

МодельКол-во ядер/потоковМакс./базовая частота (ГГц)L3-кеш (Мбайт)TDP (Вт)Архитектура
AMD Ryzen 7 5800U 8C/16T До 4.4 / 1.9 16 15 Zen 3
AMD Ryzen 7 5700U 8C/16T До 4.3 /1.8 8 15 Zen 2
AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T До 4.2 / 2.3 16 15 Zen 3
AMD Ryzen 5 5500U 6C/12T До 4.0 / 2.1 8 15 Zen 2
AMD Ryzen 3 5300U 4C/8T До 3.8 / 2.6 4 15 Zen 2

Множество новых моделей U-серии с тепловым пакетом 15 Вт выглядят как довольно странная смесь из процессоров Cezanne на архитектуре Zen 3 и Lucienne (Renoir Refresh) на архитектуре Zen 2, которые заметно различаются по характеристикам, например, по размеру L3-кеша. Фактически речь идёт лишь о двух действительно новых моделях - восьмиядернике Ryzen 7 5800U и шестиядернике Ryzen 7 5600U, в то время как остальные процессоры - это чуть улучшенные по частоте представители серии Ryzen 4000.

AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков

 

Неудивительно, что, говоря о преимуществах Ryzen 5000 U-серии, AMD делает упор именно на Ryzen 7 5800U с дизайном Cezanne. Для такого CPU по сравнению со старым Ryzen 7 4800U обещано 16-процентное улучшение в однопоточной производительности и 14-процентный прирост в многопоточной производительности.

AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков

 

В прошлом году мобильные компьютеры, построенные на процессорах Ryzen 4000, стали очень распространены. По данным Mercury Research к концу третьего квартала доля AMD на рынке процессоров для ноутбуков достигла 20,2 %, и это стало историческим максимумом для компании. Новые процессоры Ryzen 5000 должны усилить положение AMD за счёт внедрения более прогрессивной архитектуры и увеличения производительности и эффективности. Однако в этом году конкуренция на рынке ноутбуков будет более ожесточённой, потому что интересные предложения появились и у Intel. Вчера были представлены четырёхъядерные 35-ваттные Tiger Lake для игровых ноутбуков, а к концу первого квартала должны выйти Tiger Lake с восемью вычислительными ядрами.

Новые ноутбуки на базе мобильных процессоров Ryzen 5000 станут доступны у крупнейших производителей, включая Asus, HP и Lenovo, в течение первого квартала 2021 года. А за весь 2021 год AMD ожидает выпуск широкого ассортимента из более чем 150 потребительских и коммерческих ноутбуков на базе мобильных процессоров Ryzen 5000. Также в первой половине 2021 года должны быть выпущены мобильные процессоры Ryzen PRO 5000 с дополнительными функциями безопасности, ориентированные на корпоративные модели ноутбуков.
По материалам: 3DNews
 

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