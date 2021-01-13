AMD представила процессоры ARyzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X для настольных компьютеров

Настольные процессоры Ryzen 5000 оказались настолько удачными, что мало кто сейчас станет критиковать AMD за расширение линейки. Она сегодня пополнилась сразу двумя моделями, многоядерными и при этом энергоэффективными.

Речь о 12-ядерном Ryzen 9 5900X и 8-ядерном AMD Ryzen 7 5800X. Их TDP составляет всего 65 Вт!

Модель CPU Кол-во ядер/потоков Частота, ГГц Суммарный объем кэш-памяти, МБ TDP, Вт AMD Ryzen 9 5900 12/24 3,0-4,7 70 65 AMD Ryzen 7 5800 8/16 3,4-4,6 ГГц 36 65

При этом, надо отметить, частоты вполне на уровне, многопоточность сохранена, кэш-памяти много. Наверняка многие хотели бы себе такие CPU, но AMD сделала эти новинки доступными лишь для сборщиков OEM-систем, в свободную продажу эти процессоры попасть не должны. Впрочем, свежа еще в памяти история с настольными APU Ryzen 4000G, которые вроде как тоже не должны были продаваться в рознице, а спустя месяц после релиза появились в продаже чуть ли не повсеместно. Так что горевать сейчас о невозможности покупки одной из этих новинок не стоит — нужно выждать время.

И совершенно точно можно будет купить мощные Ryzen Threadripper PRO. AMD говорит, что они «теперь будут напрямую доступны потребителям через глобальных розничных продавцов, системных интеграторов и интернет-магазины, а поступление в продажу ожидается в марте 2021 года».

Речь о трех моделях серии. Их характеристики представлены в таблице ниже: