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AMD представила процессоры ARyzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X для настольных компьютеров
21:30 12.01.2021 |
Настольные процессоры Ryzen 5000 оказались настолько удачными, что мало кто сейчас станет критиковать AMD за расширение линейки. Она сегодня пополнилась сразу двумя моделями, многоядерными и при этом энергоэффективными.
Речь о 12-ядерном Ryzen 9 5900X и 8-ядерном AMD Ryzen 7 5800X. Их TDP составляет всего 65 Вт!
|Модель CPU
|Кол-во ядер/потоков
|Частота, ГГц
|Суммарный объем кэш-памяти, МБ
|TDP, Вт
|AMD Ryzen 9 5900
|12/24
|3,0-4,7
|70
|65
|AMD Ryzen 7 5800
|8/16
|3,4-4,6 ГГц
|36
|65
При этом, надо отметить, частоты вполне на уровне, многопоточность сохранена, кэш-памяти много. Наверняка многие хотели бы себе такие CPU, но AMD сделала эти новинки доступными лишь для сборщиков OEM-систем, в свободную продажу эти процессоры попасть не должны. Впрочем, свежа еще в памяти история с настольными APU Ryzen 4000G, которые вроде как тоже не должны были продаваться в рознице, а спустя месяц после релиза появились в продаже чуть ли не повсеместно. Так что горевать сейчас о невозможности покупки одной из этих новинок не стоит — нужно выждать время.
И совершенно точно можно будет купить мощные Ryzen Threadripper PRO. AMD говорит, что они «теперь будут напрямую доступны потребителям через глобальных розничных продавцов, системных интеграторов и интернет-магазины, а поступление в продажу ожидается в марте 2021 года».
Речь о трех моделях серии. Их характеристики представлены в таблице ниже:
|Модель CPU
|Кол-во ядер/потоков
|Частота, ГГц
|Суммарный объем кэш-памяти, МБ
|TDP, Вт
|AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
|64/128
|2,7-4,2
|288
|280
|AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
|32/64
|3,5-4,2
|144
|280
|AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
|16/32
|3,9-4,3
|72
|280
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