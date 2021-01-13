NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии — совсем не то, что в десктопе

Компания NVIDIA сегодня, как и ожидалось, представила новое поколение мобильных видеокарт GeForce RTX. Всего было анонсировано три видеокарты: флагманская GeForce RTX 3080, и более доступные RTX 3070 и RTX 3060. Новинки построены на графических процессорах с архитектурой Ampere.

В двух прошлых поколениях видеокарт NVIDIA - Pascal и Turing - мобильные и настольные версии графических ускорителей получали одинаковые GPU, и отличались в первую очередь тактовыми частотами и соответственно энергопотреблением. В случае же с Ampere компания NVIDIA вернулась к старой практике строить мобильные версии видеокарт на чипах с иным числом исполнительных блоков (ядер CUDA и т.д.), чем у их настольных собратьев. Также у некоторых моделей отличается объём видеопамяти. Соответственно, говорить о близости производительности мобильной и десктопной графики в данном поколении не приходится.

Флагманом нового семейства стала мобильная видеокарта GeForce RTX 3080. Она построена на полной версии графического процессора Ampere GA104, которая насчитывает 6144 ядра CUDA. Заметим, что настольная GeForce RTX 3080 обладает 8704 ядрами CUDA. Частота графического процессора у мобильной GeForce RTX 3080 будет достигать 1710 МГц, если речь идёт о версии Max-P с наиболее высоким энергопотреблением (150 Вт и даже выше). Также NVIDIA выпустит энергоэффективную версию Max-Q с пониженными частотами и потреблением от 80 Вт. Видеокарта GeForce RTX 3080 для ноутбуков получит 8 или 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной, тогда как у настольной версии имеется 10 Гбайт более скоростной GDDR6X.

Несмотря на все отличия от настольного флагмана, GeForce RTX 3080 является самой быстрой видеокартой для ноутбуков на текущий момент. Производитель позиционирует новинку в качестве решения для игр в разрешении 1440р при максимальных настройках графики с частотой кадров от 100 FPS и выше. А в популярных многопользовательских играх GeForce RTX 3080 сможет обеспечить и более 260 FPS.

Ещё была представлена GeForce RTX 3070. Она также построена на чипе Ampere GA104, но уже в конфигурации с 5120 ядрами CUDA (у настольной GeForce RTX 3070 имеется 5888 ядер). Эта видеокарта также выйдет в версиях Max-P и Max-Q. Максимальная частота GPU составит 1620 МГц. Объём видеопамяти здесь такой же, как у настольной версии - 8 Гбайт GDDR6, которые подключаются через 256-битную шину. По заявлению NVIDIA, мобильная RTX 3070 до 1,5 раз быстрее своей предшественницы GeForce RTX 2070 и способна обеспечить стабильные 90 FPS при максимальных настройках графики в разрешении 1440p.

Наконец, самой младшей из новинок стала мобильная GeForce RTX 3060. В основе этого ускорителя лежит графический процессор Ampere GA106 в конфигурации с 3840 ядрами CUDA. Его частота достигает 1703 МГц в версии Max-P. Объём видеопамяти GDDR6 составляет всего 6 Гбайт и для их подключения используется 192-битная шина. Заметим, что в настольной RTX 3060 всего 3584 ядра CUDA, но при это 12 Гбайт памяти. По заявлению NVIDIA, мобильная GeForce RTX 3060 до 1,3 раз быстрее PlayStation 5 и способна обеспечить стабильные 90 FPS при максимальных настройках графики в разрешении 1080p.

Из интересных новшеств у представленных видеокарт GeForce RTX 30-й серии отметим появление поддержки технологии Resizable-BAR. Она является частью спецификации стандарта PCIe, и позволяет центральному процессору получить доступ ко всему массиву оперативной памяти видеокарты. Это устраняет потенциальные узкие места и добавляет несколько процентов кадровой частоты в играх.

Ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 30-й серии начнут появляться в продаже с 27 января текущего года. Наиболее доступные модели с GeForce RTX 3060 будут стоить от $999, с более мощной RTX 3070 - $1299, а с флагманской RTX 3080 - от $1999.