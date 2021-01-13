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NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт GDDR6 стоимостью $329
20:57 12.01.2021 |
Компания Nvidia сегодня официально представила новейшую, и по совместительству самую доступную видеокарту линейки Ampere - GeForce RTX 3060. Новинка пришла на смену GeForce GTX 1060 и GeForce RTX 2060: в компании понимают, что GTX 1060, несмотря на свой возраст, все еще довольно популярна в геймерской среде.
При этом график выше наглядно демонстрирует, что производительность GTX 1060 уже не выдерживает критики, если хочется играть в современные игры с нормальными настройками графики. GeForce RTX 3060 тоже не рекордсмен производительности, но активация DLSS позволяет держать уровень 60 FPS или чуть выше для многих популярных игр, в числе которых и Cyberpunk 2077.
GeForce RTX 3060 построена на графическом процессоре GA106 и характеризуется производительностью 13 TFLOPS на операциях с одинарной точностью и до 35 TFLOPS при трассировке лучей в реальном времени. Видеокарта получила 12 ГБ памяти GDDR6, что даже на 2 ГБ больше, чем у GeForce RTX 3080. Ширина шины памяти - 192 бита.
Новинка поступит в продажу в конце февраля по цене от 330 долларов. Судя по картинке, опубликованной Nvidia, партнеры компании уже готовят массу разных вариантов RTX 3060: как более компактных с двумя вентиляторами, так и больших с тремя «пропеллерами».
|Линейка NVIDIA GeForce RTX 3060
|Модель
|GeForce RTX 3060 Ti
|GeForce RTX 3060
|Архитектура
|NVIDIA Ampere
|NVIDIA Ampere
|GPU
|GA104-200
|GA106-300
|Базовая частота, ГГц
|1,41
|1,32
|Частота Boost, ГГц
|1,67
|1,78
|Кол-во ядер CUDA
|4864
|3584
|Кол-во ядер Ray Tracing
|38
|28
|Кол-во блоков TMU
|152
|112
|Объем памяти GDDR6, ГБ
|8
|12
|Частота памяти, ГГц
|14
|16
|Разрядность шины памяти, бит
|256
|192
|TGP, Вт
|200
|170
|Рекомендованная розничная цена, $
|400
|330
|Дата выхода
|2 декабря 2020 года
|Конец февраля 2021 года
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