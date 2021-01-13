NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт GDDR6 стоимостью $329

Компания Nvidia сегодня официально представила новейшую, и по совместительству самую доступную видеокарту линейки Ampere - GeForce RTX 3060. Новинка пришла на смену GeForce GTX 1060 и GeForce RTX 2060: в компании понимают, что GTX 1060, несмотря на свой возраст, все еще довольно популярна в геймерской среде.

При этом график выше наглядно демонстрирует, что производительность GTX 1060 уже не выдерживает критики, если хочется играть в современные игры с нормальными настройками графики. GeForce RTX 3060 тоже не рекордсмен производительности, но активация DLSS позволяет держать уровень 60 FPS или чуть выше для многих популярных игр, в числе которых и Cyberpunk 2077.

GeForce RTX 3060 построена на графическом процессоре GA106 и характеризуется производительностью 13 TFLOPS на операциях с одинарной точностью и до 35 TFLOPS при трассировке лучей в реальном времени. Видеокарта получила 12 ГБ памяти GDDR6, что даже на 2 ГБ больше, чем у GeForce RTX 3080. Ширина шины памяти - 192 бита.

Новинка поступит в продажу в конце февраля по цене от 330 долларов. Судя по картинке, опубликованной Nvidia, партнеры компании уже готовят массу разных вариантов RTX 3060: как более компактных с двумя вентиляторами, так и больших с тремя «пропеллерами».