В 2021 году игровой потоковый сервис Google Stadia придёт в умные телевизоры LG

Сегодня LG объявила о планируемом партнёрстве с Google по внедрению облачного игрового сервиса Stadia в свои новые смарт-телевизоры с webOS во второй половине этого года. Таким образом, LG станет первым производителем умных телевизоров, чьи устройства получат поддержку Stadia из коробки.

Сообщается, что владельцы умных телевизоров LG смогут играть в популярные игры, доступные в Stadia, используя только фирменный контроллер. Никакое дополнительное оборудование не потребуется. К тому же, игры смогут задействовать все возможности устройств южнокорейской компании, такие как разрешение 4К и звук 5.1. LG планирует запустить эту услугу во второй половине текущего года. Сообщается, что Stadia будет распространяться в качестве приложения, загружаемого из LG Content Store. Напомним, что в данный момент сервис позволяет получить доступ к более чем 130 популярным играм, количество которых постоянно увеличивается.

LG пообещала, что идеально подходящие для реализации всех возможностей Stadia OLED-, QNED Mini-LED- и NanoCell-телевизоры будут представлены на виртуальном выставочном стенде компании на выставке потребительской электроники CES 2021.