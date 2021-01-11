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Константин Кушнер
Первый в своём роде: прозрачный телевизор OLED, который можно спрятать в изножье кровати
14:29 11.01.2021 |
Компания LG Display представила на выставке CES 2021 интересные концептуальные разработки. В том числе, был представлен прозрачный 55-дюймовый телевизор OLED, который можно скрыть в предмете мебели, например, спинке кровати.
Это не самый первый прозрачный дисплей, дебютировавший на CES в последние годы. Прозрачные экраны демонстрировала и сама LG, и Samsung, и Panasonic.
Однако это первый в своём роде экран - выполненный в виде готового телевизора, который, действительно, можно установить кому-нибудь домой, а не только повосторгаться на выставке и забыть на десятилетия вперёд.
Показанный на выставке рабочий прототип OLED Smart Bed представляет собой прозрачный телевизор, который убирается в изножье кровати, когда не используется. При этом можно выдвинуть экран целиком, например для просмотра видео, или частично - для разного рода полезной информации, вроде прогноза погоды, времени, управления плеером, и так далее. В рамку встроены динамики.
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