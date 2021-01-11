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Информация об агентстве
SpaceX успешно испытала двигатели очередного прототипа сверхтяжёлой ракеты Starship
13:35 11.01.2021 |
Стало известно о том, что американская компания SpaceX провела первые статические огневые испытания нового прототипа космической сверхтяжёлой ракеты Starship, который имеет кодовое название SN9. Информация об этом была опубликована веб-ресурсом space.com.
В ходе испытаний, которые проходили на площадке космодрома SpaceX в Южном Техасе, все три двигателя были включены примерно на одну секунду, после чего их работа была прекращена. Сам прототип во время запуска двигателей не отрывался от стартовой площадки и оставался в статичном состоянии. Похоже, что SpaceX приближается к моменту, когда SN9 будет готов к проведению лётных испытаний, в которых в прошлом месяце участвовал предыдущий прототип SN8.
Напомним, 9 декабря прошлого года SpaceX провела лётные испытания прототипа Starship SN8, оснащённого тремя двигателями Raptor. В ходе испытаний ракета успешно поднялась на высоту 12,5 км, но в процессе неудачной посадки была уничтожена в результате взрыва. Три предыдущих прототипа также успешно поднимались в воздух, но они оснащались только одним двигателем и не взлетали вверх выше 150 метров.
Компания SpaceX ведёт разработку сверхтяжёлой ракеты и пилотируемого корабля Starship для осуществления миссий по доставке людей и полезных грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и другие отдалённые места. Сам корабль и ракета-носитель, которая будет использоваться для выведения его в космос, подходят для многоразового использования. Ранее глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) говорил о том, что первый испытательный полёт Starship на околоземную орбиту может состояться в 2021 году.
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