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Пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold пожаловались на поломку гибких экранов на морозе
13:03 11.01.2021 |
Складные смартфоны с гибкими экранами довольно новы. Совершенно неудивительно, что технология сгибаемых OLED-матриц ещё далека от идеала. Производители продолжают работу над её улучшением. А пока некоторые пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold из Южной Кореи столкнулись с тем, что дисплеи их смартфонов ломаются на морозе.
По сообщениям, сейчас температура воздуха в некоторых регионах Южной Кореи опустилась до -18°C. И это вызвало нетипичные для этого региона проблемы: уже как минимум два пользователя складных смартфонов Samsung сообщили, что попытка открыть устройство при такой температуре привела к поломке гибкого внутреннего экрана. Важно отметить, что жалобы поступают как на Galaxy Fold, так и на Galaxy Z Flip. И это - не первые сообщения о подобных дефектах. С такой же проблемой сталкивались пользователи оригинального Galaxy Fold ещё год назад. Samsung утверждала, что использование UTG-стекла в Galaxy Z Flip сделает экран смартфона более устойчивым к низким температурам, однако и этого, по всей видимости, оказалось недостаточно.
Samsung никак не отреагировала на жалобы пользователей. Пока неизвестно, проведёт ли компания бесплатный гарантийный ремонт сломавшихся на холоде смартфонов.
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