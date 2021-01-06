Ученые осуществили квантовую телепортацию на 44 км

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории Fermi - национальной лаборатории Министерства энергетики США, связанной с Чикагским университетом - вместе с партнерами из пяти учреждений сделали значительный шаг в направлении реализации квантового Интернета.

Исследователям удалось передать квантовое состояние на 44 км с точностью более 90% по волоконно-оптическим сетям, аналогичным тем, которые составляют основу существующего интернета.

«Мы в восторге от этих результатов. Это ключевое достижение на пути к созданию технологии, которая переопределит развитие глобальной коммуникации», - говорит физик Панайотис Спенцурис из лаборатории физики элементарных частиц и ускорителей Fermilab, базирующейся в Калифорнийском технологическом институте (Caltech).

И точность передачи данных, и расстояние передачи имеют решающее значение, когда речь заходит о создании реального, работающего квантового интернета. Достижение прогресса в любом из этих направлений является поводом для ликования.