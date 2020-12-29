Система идентификации дронов станет обязательной для их эксплуатации в США

Федеральное управление гражданской авиации США давно пытается упорядочить эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов. В наступающем году важной вехой в определении правил эксплуатации станет введение требований об использовании дронами радиометок Remote ID, позволяющих их идентифицировать на расстоянии. Будут разрешены полёты над скоплениями людей и в ночное время.

Как отмечает Reuters, утверждённые американскими регуляторами изменения в правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов станут важным шагом на пути к развитию рынка услуг по доставке товаров по воздуху. Прежние правила запрещали дронам пролетать над местами скопления людей без особого разрешения, за исключением случаев, когда находящиеся на земле люди занимались непосредственным управлением дронами, либо находились под навесом или в отдельном транспортном средстве.

Новые правила позволят осуществлять полёты над местами скопления людей, но лёгкие дроны при этом должны иметь конструкцию, исключающую повреждение кожи человека при контакте с лопастями. Кроме того, они должны оснащаться системой ретрансляции метки Remote ID по радиоканалу. Это исключает возможность эксплуатации дронов в местах, где отсутствует связь по радиоканалу. Поддержка ретрансляции метки Remote ID, которая станет аналогом номерного знака для автомобиля, предусматривается даже для дронов массой менее 0,25 кг, если их планируется эксплуатировать над местами массового скопления людей.

Допускается и ночная эксплуатация дронов, но для этого они должны быть оборудованы сигнальными огнями. Перемещение дронов над движущимися транспортными средствами тоже допускается, это позволит осуществлять мониторинг за дорожным трафиком. Сейчас в США зарегистрировано более 1,7 млн дронов и 203 тысячи лицензированных операторов. Изменения в правила будут зарегистрированы в январе будущего года, через 60 дней после этого они вступят в силу. У производителей будет полтора года, чтобы начать оснащение своих дронов системой ретрансляции меток Remote ID, операторам предоставлен ещё год на регистрацию соответствующих идентификаторов в государственной базе данных. Считается, что новые правила ускорят внедрение беспилотных летательных аппаратов в качестве средств доставки товаров по воздуху. Данным направлением коммерческой деятельности интересуются многие крупные торговые сети и логистические компании.