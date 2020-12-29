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Ноутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режима
20:31 28.12.2020 |
Стало известно о том, что работающие на базе Windows 10X ноутбуки благодаря функции Modern Standby будут буквально мгновенно выходить из спящего режима. Кроме того, запущенные приложения смогут функционировать в фоновом режиме, даже когда устройство находится в спящем режиме. Позднее эта функция также будет реализована в стандартной версии Windows 10.
Многим ноутбукам требуется несколько секунд для того, чтобы выйти из спящего режима. При этом в спящем режиме не обновляются запущенные приложения, такие как, например, почтовый клиент или браузер. Для решения этой проблемы Microsoft разработала функцию Modern Standby, которая представляет собой более продвинутую версию стандартного спящего режима. Новая функция позволит ноутбуку выходить из спящего режима практически мгновенно при открытии верхней крышки устройства.
На ноутбуках с Windows 10X спящий режим будет реализован подобно тому, как это происходит в смартфонах. Даже если устройство не используется активно, запущенные приложения не теряют связи с интернетом и продолжают обновляться в фоновом режиме. Согласно имеющимся данным, эту функцию будут поддерживать многие приложения из Microsoft Store, в том числе Outlook, OneDrive и др.
Одна из главных особенностей стандартного спящего режима заключается в том, что при его использовании максимально снижается энергопотребление, благодаря чему ноутбук может дольше работать автономно. Трудно сказать, удастся ли Microsoft реализовать новую функцию таким образом, чтобы при использовании Modern Standby расход энергии оставался на достаточно низком уровне. Что касается самой Windows 10X, то её запуск ожидается во втором квартале следующего года.
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