Huawei придумала свой метод устранения царапин на экране и заднем стекле смартфона

Huawei подала заявку на новый патент Национальное управление интеллектуальной собственности Китая. Новый патент на «Способ и оборудование для устранения царапин на стекле» был принят и опубликован 22 декабря 2020 года.

В описании патента описан способ ремонта поцарапанного стекла на лицевой и задней частях смартфонов. Оборудование обнаруживает царапину на стекле экрана. Если царапина находится на лицевой части, стекло следует очистить спиртом. А если речь о задней панели, используется ультразвуковой очиститель.

После очистки готовится специальная смесь, которая включает 35-45% акрилата, 50-60% эпоксидной смолы, 2-3% инициатора и 2-3% добавок. После этого жидкость наносится на прозрачную пленку, которая клеится на смартфона. Ультрафиолетовый свет с длиной волны 320~420 нм используется для затвердевания ремонтного раствора.

В патенте говорится, что сила адгезии ремонтного раствора к поверхности стекла должна быть больше, чем сила адгезии к прозрачной плёнке, чтобы затвердевший раствор не повредился при отслаивании плёнки.