Xiaomi уже стоит более 100 млрд долларов

Цена акций компаний Xiaomi продолжает расти, достигнув сегодня рекордной отметки около 4 долларов. Общая рыночная стоимость компании впервые превысила 100 млрд долларов.

Согласно финансовому отчету Xiaomi за третий квартал 2020 года, глобальные поставки смартфонов Xiaomi достигли 46,6 миллиона единиц, увеличившись на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило компании занять третье место по поставкам смартфонов во всём мире. Поставки смартфонов на европейский рынок выросли на 90,7% в годовом исчислении. Количество подключенных устройств Интернета вещей на платформе Xiaomi AIoT достигло 289 миллионов. Сюда не входят смартфоны и ноутбуки.

Также Xiaomi подтвердила, что стратегия по выходу в сегмент дорогих смартфонов принесла свои плоды. За первые 10 месяцев 2020 года смартфоны Xiaomi по цене 300 евро и выше разошлись тиражом более 8 миллионов единиц по всему миру.

Инсайдеры считают, что Xiaomi намеревается захватить ещё большую долю рынка в следующем году. Согласно отчету Nikkei, осведомлённые информаторы заявили, что Xiaomi ведёт переговоры с поставщиками о заказе компонентов для 240 миллионов смартфонов, что намного превышает поставки Xiaomi в этом году.

Следующий флагман компании под названием Xiaomi Mi 11 будет представлен 28 декабря, при этом только старшая версия получит камеру под экраном.