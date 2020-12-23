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Компания Huawei представила свой первый автомобильный лидар
21:10 23.12.2020 |
Компания Huawei, больше известная как производитель телекоммуникационного оборудования, выходит на новый, перспективный рынок. Китайский гигант представил свой первый автомобильный лидар.
Устройство обеспечивает охват 120° по горизонтали и 25° по вертикали. При этом достигается угловая разрешающая способность 0,25° и 0,26° соответственно. Дальность обнаружения объектов зависит от их отражательной способности. В частности, при отражательной способности 10% дальность достигает 150 м, а при отражательной способности 50% - 200 м.
Разработка началась в 2016 году, то есть заняла четыре года. В настоящее время изделие уже готово к серийному производству. Первым заказчиком выступает компания BAIC (Beijing Automotive). Специально построенная пилотная производственная линия сможет выпускать 100 000 лидаров в год.
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